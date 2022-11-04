Как отметил Виталий Кличко, спасатели получили защиту от химической, радиационной и биологической угроз.

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Сегодня мы получили 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов. Они предназначены для защиты от химической, радиационной и биологической угрозы. Эти средства спецзащиты должны быть у спасательных служб в условиях, когда Россия продолжает ядерный шантаж,

– отметил Виталий Кличко.

500 защитных комбинезонов передали для Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС), 500 – для управления ГСЧС в Киеве. Общая стоимость комбинезонов – около 1,2 миллиона гривен.

"Благодарим за поддержку неравнодушных людей и зарубежных партнеров, которые помогают нам выстоять в этой войне. Единение вокруг Украины, поддержка нашего государства – это залог победы над варварской агрессией России против Украины и ценностей цивилизованного мира", – подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко передал спасателям защитные комбинезоны / Фото КГГА

В целом, с начала широкомасштабной агрессии России против Украины Киев получил в качестве помощи от партнеров и благотворителей из Европы:

32 пожарных авто,

41 автобус,

38 скорых.

Еще 10 автобусов в скором времени прибудут в Киев.