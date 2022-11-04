Як зазначив Віталій Кличко, рятувальники отримали захист від хімічної, радіаційної та біологічної загроз.

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Сьогодні ми отримали 1000 високотехнологічних захисних комбінезонів. Вони призначені для захисту від хімічної, радіаційної та біологічної загроз. Ці засоби спецзахисту повинні бути у рятувальних служб в умовах, коли Росія продовжує ядерний шантаж,

– зазначив Віталій Кличко.

500 захисних комбінезонів передали для Комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС), 500 – для управління ДСНС в місті Києві. Загальна вартість комбінезонів – близько 1,2 мільйона гривень.

"Дякуємо за підтримку небайдужим людям та закордонним партнерам, які допомагають нам вистояти в цій війні. Єднання довкола України, підтримка нашої держави – це запорука перемоги над варварською агресією Росії проти України та цінностей цивілізованого світу", – підкреслив Кличко.

Віталій Кличко передав рятувальникам захисні комбінезони / Фото КМДА

Загалом від початку широкомасштабної агресії Росії проти України Київ отримав у якості допомоги від партнерів та благодійників із Європи:

32 пожежних авто,

41 автобус,

38 швидких.

Ще 10 автобусів невдовзі прибудуть до Києва.