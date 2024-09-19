Руководство украинского института помогало России восстанавливать НПЗ после атак дронов
Источник:СБУ
Руководство украинского проектного института помогало России восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы после атак украинских дронов и зарабатывало на этом немалые деньги.
СБУ не обнародовала название заведения, но отметила, что говорится о ведущем научно-исследовательском и проектном институте нефтяного профиля в Киеве.
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Как украинский институт помогал врагу
Следствие установило, что руководство института помогало России восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов.
Согласно материалам дела, к этому причастны председатель правления, двое руководителей специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения.
Они подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ страны-агрессора. Общая стоимость этих "подрядов" составила почти полмиллиарда гривен.
Кроме этого, проектанты дистанционно сопровождали технологические процессы восстановления и модернизации поврежденных НПЗ.
Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове изъяты мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с Россией,
– сообщили в СБУ.
Переписка подозреваемых: фото СБУ и Офиса Генпрокурора
Служба безопасности задержала 5 должностных лиц проектного института и сообщила им о подозрении в пособничестве государству-агрессору – ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.
Задержаны 5 человек: фото СБУ и Офис Генпрокурора
Сейчас четверо из них уже находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Расследование по этому делу еще продолжается.