Руководство украинского института помогало России восстанавливать НПЗ после атак дронов

Руководство украинского проектного института помогало России восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы после атак украинских дронов и зарабатывало на этом немалые деньги.

СБУ не обнародовала название заведения, но отметила, что говорится о ведущем научно-исследовательском и проектном институте нефтяного профиля в Киеве.

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Как украинский институт помогал врагу

Следствие установило, что руководство института помогало России восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов.

Согласно материалам дела, к этому причастны председатель правления, двое руководителей специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения.

Они подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ страны-агрессора. Общая стоимость этих "подрядов" составила почти полмиллиарда гривен.

Кроме этого, проектанты дистанционно сопровождали технологические процессы восстановления и модернизации поврежденных НПЗ.

Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове изъяты мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с Россией,

– сообщили в СБУ.

Переписка подозреваемых: фото СБУ и Офиса Генпрокурора

Служба безопасности задержала 5 должностных лиц проектного института и сообщила им о подозрении в пособничестве государству-агрессору – ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Задержаны 5 человек: фото СБУ и Офис Генпрокурора

Сейчас четверо из них уже находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Расследование по этому делу еще продолжается.