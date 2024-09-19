СБУ не оприлюднила назву закладу, але зазначила, що мовиться про провідний науково-дослідний та проєктний інститут нафтового профілю у Києві.

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Як український інститут допомагав ворогу

Слідство встановило, що керівництво інституту допомагало Росії відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів.

Згідно з матеріалами справи, до цього причетні голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один з інженерів столичної установи.

Вони підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ країни-агресорки. Загальна вартість цих "підрядів" становила майже пів мільярда гривень.

Крім цього, проєктанти дистанційно супроводжували технологічні процеси відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з Росією,

– повідомили в СБУ.

Листування підозрюваних: фото СБУ та Офісу Генпрокурора

Служба безпеки затримала 5 посадовців проєктного інституту і повідомила їм про підозру у пособництві державі-агресору – ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Затримано 5 осіб: фото СБУ та Офіс Генпрокурора

Наразі четверо з них уже перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування по цій справі ще триває.