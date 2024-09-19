Наразі їм загрожує довічне ув’язнення. Про це мовиться у повідомленні Служби безпеки України.

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Що відомо про затримання агентів ГРУ

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо чотирьох учасників агентурно-бойової групи російського ГРУ, яку СБУ нейтралізувала навесні 2024 року. Завдяки доказовій базі, зібраній українською спецслужбою, кільком зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці з'ясували, що напередодні 9 травня фігуранти готували серію підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві.

Це завдання вони отримали від свого російського куратора Юрія Сизова, який є кадровим співробітником ГРУ. Саме за його вказівкою агенти прибули до Києва, де розмістили вибухові пристрої у будівельних гіпермаркетах.

Вибухівку вони маскували під упаковки з-під чаю, які мали здетонувати у гіпермаркетах. Також зловмисники вели підготовку до вибуху поблизу популярного в Києві кафе.

Російських агентів було затримано "на гарячому", в момент, коли вони встановлювали вибухівку у Київському гіпермаркеті. Через деякий час було затримано ще двох учасників ворожої групи, якими виявилися контрабандисти, що переправляли з Росії вибухівку.

Докази, які знайшли правоохоронці / Фото СБУ

"Встановлено, що на замовлення російського ГРУ постачальники вибухівки мали забезпечити "евакуацію" одного із підривників на територію Росії. Його планували довести до кордону з Росією та надати детальний інструктаж щодо його перетину", – розповіли правоохоронці.

Як з'ясувалося, співробітник ГРУ Сизов був також відповідальним за проведення диверсії, яку планували провести на Львівщині у лютому 2024 року.

"Тоді СБУ вкотре спрацювала на випередження і запобігла вибухам на одному із підприємств оборонного призначення", – зазначається у повідомленні.

Усім підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.