Киевский КОРД показал видео спасения детей из Макарова

Поселок Макаров в Киевской области стал одним из эпицентров тяжелых боев с российскими оккупантами. Заложниками этого стали дети.

Нацполиция опубликовала видео, как происходила эвакуация детей из Макарова. Когда бойцы КОРД занимались вывозом детей, на фоне были слышны звуки взрывов.

Читайте также Десятки погибших детей: истории маленьких украинцев, которых убили российские военные

Вывозили детей в безопасные места. Родители могли взять с собой только вещи первой необходимости (гигиенические средства, минимальное количество одежды) и еду на один день на всякий случай. Всем остальным детей и их родителей уже обеспечивали в укрытии.

Видео эвакуации детей из Макарова

6 марта украинским войскам удалось освободить Макаров. Однако уже 7 марта оккупанты нанесли авиаудар по поселку, попав в помещение хлебзавода. 13 человек погибли. 5 удалось спасти из-под завалов.