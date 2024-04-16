Об этом рассказали в Bihus.Info, которое занималось этим расследованием.

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Киевский прокурор живет в коттедже за 18 миллионов

По данным расследования Bihus.Info, речь идет о коттеджном городке "Витаград", расположенном в Ходосовке, в 7 километрах от Киева.

"Осенью 2021 года суд арестовал ряд земельных участков, в том числе и в "Витаграде", из-за якобы земельных и природоохранных проблем. Впрочем, уже через год тот же суд "передумал" и отменил арест. В материалах суда есть ссылка на письмо Киевской областной прокуратуры, согласно которому было недостаточно доказательств, которые бы свидетельствовали о нарушении природоохранного законодательства на указанных участках", – говорится в материале Bihus.Info.

Полгода спустя в коттеджном городке поселился Александр Гуцуляк, ответственный за экологическое направление прокурор все той же областной прокуратуры. Он заехал в коттедж, в котором есть 2 этажа, площадью 180 квадратных метров. Согласно данным застройщика, имение такой площади здесь стоит сейчас около 18 – 19 миллионов гривен.



Александр Гуцуляк / Фото Bihus.Info



Дом Гуцуляка / Фото Bihus.Info

В Bihus.Info отметили, что тогда, же в мае 2023 года, Гуцуляк пересел и на новое авто – BMW X5 2022 года выпуска. Отмечается, что как участки под имением, так и авто записаны на отца прокурора.



Новая машина Гуцуляка / Фото Bihus.Info

Во время разговора с журналистами Гуцуляк убеждал, что его работа в прокуратуре никак не связана с переездом в "Витаград", при этом имение не покупалось, а строилось, потому что отец якобы приобрел только земельный участок.

Согласно декларации Гуцуляка, почти 9 соток в дорогой пристоличной Ходосовке отцу обошлись в менее, чем 200 тысяч гривен. Столько на сегодня там стоит одна сотка. Кроме этого, сам прокурор заявил, что строить имение начали в начале 2023 года, а заехал он уже летом того же года. Впрочем, согласно аэроснимкам сервиса ЛУН и Google Earth Pro, дом, в котором живет прокурор, начали строить еще осенью 2021, а весной 2022 он уже был готов. Гуцуляк в разговоре с журналистами объяснил это "магией".

В то же время отец прокурора Виктор Гуцуляк рассказал журналистам уже другую историю. "Мужчина говорит, что участок купил еще в 2021-м, но не оформлял, а "договорился с застройщиком". При этом, сыну, который в результате там и поселился, он якобы ничего не рассказывал. Тогда же якобы и начал строительство. Также мужчина говорит, что занимается бизнесом и может себе это позволить", – говорится в расследовании Bihus.Info.

Принимая во внимание то, что отец Гуцуляка в последнее время стал также владельцем еще двух квартир (в Киеве и в Ирпене) и, опираясь на стоимость имений от застройщика (плюс на реальную цену земли в Ходосовке), то, по данным журналистов, официального заработка отца прокурора за последние годы было бы недостаточно для того, чтобы приобрести и недвижимости, и новое транспортное средство.

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