Про це розповіли в Bihus.Info, яке займалося цим розслідуванням.
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Київський прокурор мешкає в котеджі за 18 мільйонів
За даними розслідування Bihus.Info, йдеться про котеджне містечко "Вітаград", що розташоване в Ходосівці, за 7 кілометрів від Києва.
"Восени 2021 року суд арештував низку земельних ділянок, в тому числі і у "Вітаграді", через нібито земельні і природоохоронні проблеми. Втім, вже за рік той самий суд "передумав" і скасував арешт. В матеріалах суду є посилання на лист Київської обласної прокуратури, відповідно до якого було недостатньо доказів, які б свідчили про порушення природоохоронного законодавства на вказаних ділянках", – йдеться в матеріалі Bihus.Info.
Пів року потому в котеджному містечку оселився Олександр Гуцуляк, відповідальний за екологічний напрямок прокурор все тієї ж обласної прокуратури. Він заїхав в котедж, в якому є 2 поверхи, площею 180 квадратних метрів. Відповідно до даних забудовника, маєток такої площі тут коштує нині близько 18 – 19 мільйонів гривень.
Олександр Гуцуляк / Фото Bihus.Info
Будинок Гуцуляка / Фото Bihus.Info
В Bihus.Info зазначили, що тоді, ж у травні 2023 року, Гуцуляк пересів і на нове авто – BMW X5 2022 року випуску. Ззначається, що як ділянки під маєтком, так і авто записані на батька прокурора.
Нова автівка Гуцуляка / Фото Bihus.Info
Під час розмови з журналістами Гуцуляк переконував, що його робота в прокуратурі ніяк не пов’язана з переїздом у "Вітаград", при цьому маєток не купувався, а будувався, бо батько нібито придбав лише земельну ділянку.
Відповідно до декларації Гуцуляка, майже 9 соток в дорогій пристоличній Ходосівці батькові обійшлися у менше, ніж 200 тисяч гривень. Стільки на сьогодні там коштує одна сотка. Окрім цього, сам прокурор заявив, що будувати маєток почали на початку 2023 року, а заїхав він вже влітку того ж року. Втім, відповідно до аерознімків сервісу ЛУН та Google Earth Pro, будинок, у якому мешкає прокурор, почали будувати ще восени 2021, а навесні 2022 він вже був готовий. Гуцуляк в розмові з журналістами пояснив це "магією".
Водночас батько прокурора Віктор Гуцуляк розповів журналістам вже іншу історію. "Чоловік каже, що ділянку купив ще у 2021-му, але не оформлював, а "домовився із забудовником". При цьому, синові, який в результаті там і оселився, він нібито нічого не розповідав. Тоді ж нібито і почав будівництво. Також чоловік каже, що займається бізнесом і може собі це дозволити", – мовиться в розслідуванні Bihus.Info.
Беручи до уваги те, що батько Гуцуляка в останній час став також власником ще двох квартир (у Києві та в Ірпені) і, спираючись на вартість маєтків від забудовника (плюс на реальну ціну землі в Ходосівці), то, за даними журналістів, офіційного заробітку батька прокурора за останні роки було б недостатньо для того, аби придбати і нерухомості, і новий транспортний засіб.
Дружина голови кіберрозвідки СБУ купила квартиру за понад 20 мільйонів: коротко
- Дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбала квартиру в елітному житловому комплексі Києва.
- Журналісти виявили, що Юлія Вітюк стала власницею розкішної квартири в престижному районі столиці. За документами, вартість покупки становить 12,8 мільйона гривень, хоча ринкова ціна житла може сягати понад 20 мільйонів.
- За даними розслідування, офіційна зарплата Іллі Вітюка, яка становить 1,8 мільйона гривень на рік, не могла б покрити витрати на таку покупку. Тим часом його дружина, яка веде власний бізнес, за останні два роки задекларувала понад 22 мільйони гривень прибутку. Деталі про це розслідування – читайте тут.