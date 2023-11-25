В ночь на 25 ноября, враг нанес массированный удар дронами по Киеву. Воздушная тревога продолжалась около 6 часов – до 08:45. Впоследствии телеграм-каналы и СМИ распространили видео, на котором видно, что происходило в укрытии одного из родильных домов, – информирует 24 Канал.

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Киевский роддом во время массированной атаки

Как пишут медиа, соответствующий ролик сняла сотрудница медицинского учреждения – акушерка, которая в ту ночь была на смене. На кадрах видны мамы с младенцами, которые вынуждены прятаться от российских "Шахедов" в укрытии родильного дома. Как понятно из видео, оно оборудовано кроватями и другим необходимым оборудованием.

Что происходило в роддоме Киева во время тревоги: смотрите видео

На фоне кадров с укрытия роддома слышны слова: "Никогда не простишь, никогда не простишь", – из песни SHUMEI "Тревога". Очевидно, они сейчас являются национальным лозунгом для всех украинцев, которые уже более полугода вынуждены прятаться от российской угрозы с неба.

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