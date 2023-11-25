У ніч проти 25 листопада, ворог завдав масованого удару дронами по Києву. Повітряна тривога тривала близько 6 годин – до 08:45. Згодом телеграм-канали й ЗМІ поширили відео, на якому видно, що відбувалось в укритті одного з пологових будинків, – інформує 24 Канал.
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Київський пологовий під час масованої атаки
Як пишуть медіа, відповідний ролик зняла працівниця медичного закладу – акушерка, що в ту ніч була на зміні. На кадрах видно мамусь з немовлятами, що вимушені ховатися від російських "Шахедів" в укритті полового будинку. Як зрозуміло з відео, воно обладнане ліжками та іншим необхідним обладнанням.
Що відбувалось у пологовому будинку Києва під час тривоги: дивіться відео
На тлі кадрів з укриття полового будинку чути слова: "Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш", – з пісні SHUMEI "Тривога". Вочевидь, вони зараз є національним гаслом для усіх українців, що уже понад пів року змушені ховатися від російської загрози з неба.
Більше про атаку на столицю
- Російські окупанти випустили 75 дронів-камікадзе по серцю нашої держави. Сили ППО продемонстрували майже бездоганну роботу, збивши 74 ворожі цілі. Зокрема, Сили оборони Півдня України знищили 3 безпілотники типу Shahed-131/136 на Миколаївщині та Кіровоградщині.
- Однак, на жаль, не обійшлось без руйнувань. Власне, внаслідок падіння уламка БпЛА пожежа спалахнула у дитячому садочку Солом'янського району Києва. У будинках навколо було вибито вікна та двері. Окрім того, руйнувань зазнали споруди в інших районах столиці.
- Також відомо про 5 постраждалих внаслідок цього масованого обстрілу. Серед них є 11-річна дитина. Президент Володимир Зеленський констатував, що Росія свідомо тероризує українців. Ба більше, важливо, що ця атака була на 90-ті роковини Голодомору.