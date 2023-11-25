Періодично подібні дронові атаки траплятимуться на Київщині. Таким припущенням з 24 Каналом поділився колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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"Вони Київ пробують на слабкість, "мацають", якщо так можна висловитися. Звісно, будуть акцентуватися на тих регіонах, де менше протиповітряної оборони та де більше для них цілей, які становлять цікавість", – пояснив ексспівробітник СБУ.

Зауважте! 25 листопада Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів з початку вторгнення – 75. Найбільше було випущено по Києву.

У Києві велика кількість спокусливих об'єктів для противника, зокрема "центри ухвалення рішень". Росіяни розраховують, що кияни та жителі прилеглих населених пунктів до столиці впадуть духом й в кращому сценарії для Росії почнуть благати владу сісти за стіл перемовин. Утім, у найгіршому сценарії для окупантів все може відбутися навпаки – українці створять великі акції непокори.

Загарбники атакуватимуть Київ, однак насамперед концентруватимуться на інших регіонах, де знатимуть про скупчення зброї:

західних танків;

виготовлення та транспортування засобів радіоелектронної боротьби;

місця розташування реактивних артилерійських систем HIMARS.

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