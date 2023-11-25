Періодично подібні дронові атаки траплятимуться на Київщині. Таким припущенням з 24 Каналом поділився колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
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Мета нічної атаки росіян
"Вони Київ пробують на слабкість, "мацають", якщо так можна висловитися. Звісно, будуть акцентуватися на тих регіонах, де менше протиповітряної оборони та де більше для них цілей, які становлять цікавість", – пояснив ексспівробітник СБУ.
У Києві велика кількість спокусливих об'єктів для противника, зокрема "центри ухвалення рішень". Росіяни розраховують, що кияни та жителі прилеглих населених пунктів до столиці впадуть духом й в кращому сценарії для Росії почнуть благати владу сісти за стіл перемовин. Утім, у найгіршому сценарії для окупантів все може відбутися навпаки – українці створять великі акції непокори.
Загарбники атакуватимуть Київ, однак насамперед концентруватимуться на інших регіонах, де знатимуть про скупчення зброї:
- західних танків;
- виготовлення та транспортування засобів радіоелектронної боротьби;
- місця розташування реактивних артилерійських систем HIMARS.
Масштабна атака окупантів по Києву: що відомо
- У столиці повітряну тривогу оголосили о 02:37 ночі. Близько п'ятої години пролунали вибухи.
- Згодом мер Києва Віталій Кличко поінформував, що Сили протиповітряної оборони збивають російські "Шахеди".
- Повітряна тривога у Києві 25 листопада тривала 6 годин. У кількох областях працювала ППО. Росія атакувала великими групами "Шахедів" у кілька хвиль.
- Внаслідок російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина.
- Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що в під час наймасованішої повітряної атаки дронів по Києву сили та засоби ППО уразили понад шість десятків повітряних цілей.
- Без світла у Києві залишилося понад 200 будинків та 12 установ, сьогодні можливі перебої з електропостачанням.
- Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який перебуває в Україні, також спускався в укриття, коли Київ зазнав масованої атаки дронів з боку Росії.