Зокрема, пов'язані вони з масованою атакою дронів-камікадзе на Київ. Наразі енергетики відновили всі пошкодження.

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Ситуація в українській енергетиці

Наразі Україна має достатньо електроенергії для покриття потреб громадян. Дефіциту не було зафіксовано ні минулої доби, ні цієї – допомога від інших країн не знадобилася. Однак у певних регіонах можливі відключення через ворожі атаки чи непогоду.

Обмеження тимчасово можливі у Києві та на Київщині у зв’язку з пошкодженнями внаслідок ворожого обстрілу ліній "Укренерго" та відповідно ремонтними роботами, а також внаслідок негоди та бойових дій в інших областях,

– написали в Міненерго.

При цьому жодних планових графіків відключення запроваджувати не збираються. Енергосистема збалансована.

Нічна атака на Київ