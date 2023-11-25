Зокрема, пов'язані вони з масованою атакою дронів-камікадзе на Київ. Наразі енергетики відновили всі пошкодження.
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Ситуація в українській енергетиці
Наразі Україна має достатньо електроенергії для покриття потреб громадян. Дефіциту не було зафіксовано ні минулої доби, ні цієї – допомога від інших країн не знадобилася. Однак у певних регіонах можливі відключення через ворожі атаки чи непогоду.
Обмеження тимчасово можливі у Києві та на Київщині у зв’язку з пошкодженнями внаслідок ворожого обстрілу ліній "Укренерго" та відповідно ремонтними роботами, а також внаслідок негоди та бойових дій в інших областях,
– написали в Міненерго.
При цьому жодних планових графіків відключення запроваджувати не збираються. Енергосистема збалансована.
Нічна атака на Київ
- Після 2 години ночі росіяни запустили на Київ декілька груп ударних дронів "Шахед". Загалом було випущено 75 БпЛА та 1 керовану ракету Х-59. Протиповітряна оборона знищила 74 ударних безпілотники та ракету. Тобто фактично всі, за винятком одного ворожого дрона.
- Повідомлялося, що після атаки у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. У Київській області відключалися повітряні лінії 330 кВ. Наразі все відновлено.
- Відомо про пошкодження інфраструктури внаслідок атаки, а також про постраждалих. Постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації.