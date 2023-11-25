В частности, связаны они с массированной атакой дронов-камикадзе на Киев. В настоящее время энергетики восстановили все повреждения.

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Ситуация в украинской энергетике

В настоящее время у Украины достаточно электроэнергии для покрытия потребностей граждан. Дефицит не был зафиксирован ни в минувшие сутки, ни в этом – помощь от других стран не понадобилась. Однако в некоторых регионах возможны отключения из-за вражеских атак или непогоды.

Ограничения временно возможны в Киеве и Киевской области в связи с повреждениями в результате вражеского обстрела линий "Укрэнерго" и соответственно ремонтными работами, а также в результате непогоды и боевых действий в других областях,

– написали в Минэнерго.

При этом никаких плановых графиков отключения вводить не собираются. Энергосистема сбалансирована.

Ночная атака на Киев