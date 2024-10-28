Киевское водохранилище рекордно обмелело, из-под воды видны пеньки старых деревьев – впечатляющие фото

Как сообщили СМИ, в Киевском водохранилище уровень воды уменьшился примерно на два метра. Теперь заметны остатки старых деревьев, которые росли до затопления местности.

Журналисты "Телеграфа" показали рекордное обмеление водоема. Теперь Киевское море совсем не похоже на море, ведь появились многочисленные островки.

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Что известно об обмелении Киевского водохранилища

На обнаженном дне водохранилища можно увидеть пеньки деревьев, которые срезали перед затоплением этой территории при создании водоема. Сейчас эти остатки бывшего леса облюбовали водоплавающие птицы – чайки и утки. На водоеме также заметили белых лебедей,

– говорится в материале.

Киевское море обмелело: смотрите видео

Вода отступила на сотни метров, образовав многочисленные отмели и островки. А остров Сварище, или Чайчин остров, наоборот, увеличился как минимум вдвое.

Там, где была днепровская вода, теперь ходят люди / Фото "Телеграф"

Журналисты отметили, что причины этого явления не известны.

Не вредит ли экологии такое сильное обмеление Киевского моря

Эколог Александр Соколенко предположил, что именно могло стать причиной того, что вода ушла. Он говорит: не помнит, чтобы было столько песка.

Вероятно, спад уровня воды в водохранилище связан с какими-то ремонтными работами на Киевской ГЭС, ведь в августе россияне атаковали дамбу гидроэлектростанции. Но существует и другая версия.

Второе предположение: возможно, есть какая-то информация о подготовке новых ракетных атак врага, в частности на энергетические объекты. И перед этим может сбрасываться вода, чтобы минимизировать риски в случае повреждения плотины вследствие ракетной атаки,

– сказал специалист.

Соколенко отметил, что во время резких сбросов воды больше всего страдает северная часть Киевского водохранилища, которая расположена в Черниговской области.

"Там есть большие участки заболоченных территорий – множество протоков, небольших болот и озер. Вся эта система обезвоживается, и там может массово гибнуть рыба. Поэтому сброс воды очень плохо повлияет на сам водоем и его фауну", – объяснил эколог.

Где расположено Киевское водохранилище