Журналісти "Телеграфу" показали рекордне обміління водойми. Тепер Київське море геть не схоже на море, адже з'явилися численні острівці.

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Що відомо про обміління Київського водосховища

На оголеному дні водосховища можна побачити пеньки дерев, які зрізали перед затопленням цієї території під час створення водойми. Зараз ці залишки колишнього лісу уподобали водоплавні птахи – чайки та качки. На водоймі також помітили білих лебедів,

– ідеться в матеріалі.

Київське море обміліло: дивіться відео

Вода відступила на сотні метрів, утворивши численні мілини та острівці. А острів Сварище, або Чайчин острів, навпаки, збільшився мінімум удвічі.

Там, де була дніпровська вода, тепер ходять люди / Фото "Телеграф"

Журналісти зауважили, що причини цього явища не відомі.

Чи не шкодить екології таке сильне обміління Київського моря

Еколог Олександр Соколенко припустив, що саме могло стати причиною того, що вода пішла. Він каже: не пам'ятає, щоб було стільки піску.

Імовірно, спад рівня води у водосховищі пов'язаний з якимись ремонтними роботами на Київській ГЕС, адже у серпні росіяни атакували дамбу гідроелектростанції. Але існує й інша версія.

Друге припущення: можливо, є якась інформація про підготовку нових ракетних атак ворога, зокрема на енергетичні об'єкти. І перед цим може скидатися вода, щоб мінімізувати ризики у випадку пошкодження греблі унаслідок ракетної атаки,

– сказав фахівець.

Соколенко наголосив, що під час різких скидів води найбільше потерпає північна частина Київського водосховища, яка розташована у Чернігівській області.

"Там є великі ділянки заболочених територій – безліч проток, невеликих боліт та озерець. Вся ця система зневоднюється, і там може масово гинути риба. Тому скид води дуже погано вплине на саму водойму та її фауну", – пояснив еколог.

Де розташоване Київське водосховище