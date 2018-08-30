Киевское метро ограничит работу нескольких станций в пятницу
В пятницу вечером, 31 августа, "Киевский метрополитен" ограничит работу нескольких своих станций в центре города. Это связано с концертом известной американской рок-группы Imagine Dragons.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.
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Так, 31 августа с 19:00 до 20:00 станция метро "Олимпийская" не будет работать вообще, станция метро "Площадь Льва Толстого" закроется на вход, а станция "Дворец спорта" закроется на выход.
После 23:00 также возможно ограничение входа на эти станции метро.
Источник: 24 канал
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