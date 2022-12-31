Так, комендантский час в Киевской области будет действовать ежедневно с 23:00 до 5:00. Поэтому соблюдайте соответствующие правила.

Обратите внимание Комендантский час в новогоднюю ночь: какие ограничения будут во Львове

Комендантский час в Киевской области

Такие временные ограничения распоряжением начальника Киевской областной военной администрации по всей территории региона продлены с 1 по 8 января.

Обратите внимание, что во время новогодних праздников комендантский час будет действовать в обычном режиме – то есть с 23:00 до 5:00. Никаких изменений и послаблений не предусмотрено.

Во время комендантского часа нельзя:

находиться на улице и в других общественных местах,

перемещаться транспортом или пешком.

Важно! Исключением является задействованность в работе критической инфраструктуры, если у человека есть подтверждение в виде спецпропуска. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Комендантский час по всем областям Украины