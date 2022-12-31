Так, комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Тому дотримуйтесь відповідних правил.

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Комендантська година на Київщині

Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 1 до 8 січня.

Зверніть увагу, що під час новорічних свят комендантська година діятиме у звичному режимі – тобто з 23:00 до 5:00. Жодних змін та послаблень не передбачено.

Під час комендантської години не можна:

перебувати на вулиці та в інших громадських місцях,

переміщатися транспортом або пішки.

Важливо! Винятком є задіяність у роботі критичної інфраструктури, якщо в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Комендантська година по всіх областях України