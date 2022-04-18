В Киевской области до 8 мая планируют восстановить важный железнодорожный мост
Источник:фейсбук Укрзализныци
Российские оккупанты уничтожили немало инфраструктуры Украины, в частности, и железнодорожные мосты в Киевской области. Однако мы все отстроим.
Так, Укрзализныця уже взялась за восстановление одного из мостов области.
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В Киевской области до 8 мая планируют восстановить железнодорожный мост
В восстановлении моста задействованы железнодорожники львовского градостроительного поезда, а также специалисты Госспецслужбы транспорта.
По состоянию на сейчас, происходит обустройство ростверков и временных опор. Далее начнется установка пролетного строения.
Восстановление моста даст возможность Укрзализныце вернуть железнодорожное сообщение с рядом городов-сателлитов Киева,
– подчеркнули в УЗ.
Завершение работ по восстановлению железнодорожного моста планируется к 8 мая.
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