В Киевской области до 8 мая планируют восстановить важный железнодорожный мост

Российские оккупанты уничтожили немало инфраструктуры Украины, в частности, и железнодорожные мосты в Киевской области. Однако мы все отстроим.

Так, Укрзализныця уже взялась за восстановление одного из мостов области.

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В Киевской области до 8 мая планируют восстановить железнодорожный мост

В восстановлении моста задействованы железнодорожники львовского градостроительного поезда, а также специалисты Госспецслужбы транспорта.

По состоянию на сейчас, происходит обустройство ростверков и временных опор. Далее начнется установка пролетного строения.

Восстановление моста даст возможность Укрзализныце вернуть железнодорожное сообщение с рядом городов-сателлитов Киева,

– подчеркнули в УЗ.

Завершение работ по восстановлению железнодорожного моста планируется к 8 мая.

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