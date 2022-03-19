В Киевской области изменено время комендантского часа

19 и 20 марта на территории Киевской области изменено время комендантского часа. Граждан призывают не выходить в указанное время без соответствующих пропусков и удостоверения личности.

Украинские герои продолжают оттеснять российских оккупантов от столицы Украины. Противостояние продолжается, поэтому всем гражданам следует позаботиться о своей безопасности.

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Смена комендантского часа

На территории Киевской области 19 и 20 марта комендантский час будет действовать с 20 вечера до 6 утра. В это время запрещено выходить на улицу без специальных пропусков и удостоверения личности.

Граждан просят с пониманием отнестись к мерам безопасности, ведь они направлены на защиту жителей региона.

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