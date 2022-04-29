В Киевской области нашли массовое захоронение около 900 гражданских, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Продолжают находить жертв россиян в Киевской области. Стало известно о новом захоронении с 900 мирными жителями.
Об этом 29 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским журналистам. Он отметил, что пока невозможно установить, сколько украинцев погибло от рук россиян.
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"Несмотря на то, что россияне заметают следы, снова нашли могилу, где было 900 человек. Это в Киевской области", – сказал Зеленский.
Оккупанты депортируют людей
Президент отметил, что Украина будет расследовать все преступления, а затем организует перепись населения. Поскольку нужно найти информацию обо всех людях.
Зеленский отметил, что 28 апреля говорил с генсеком ООН Антониу Гуттеришем о вывозе людей. По словам президента, Украина никогда не пойдет на этот капкан относительно якобы эвакуации в российскую сторону даже заблокированных гражданских.
Мы считаем, что увезли 500 тысяч человек. Россияне же сказали, что приняли 1 миллион,
– сказал президент.
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О чем еще говорил президент
- Владимир Зеленский сказал, что украинцы изменили отношение к переговорам с россиянами. Это из-за зверства оккупантов. Он отметил, что у людей есть только желание убивать оккупантов.
- Зеленский подчеркнул, что Россия не хочет занять в переговорах какую-либо конкретную позицию. Она стремится унизить Украину и поставить ультиматумы.
- Также президент говорил об Венгрии и ее лояльности к России. Зеленский считает, что Венгрия может оказаться в таком же положении, как и Украина.