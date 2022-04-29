В Киевской области нашли массовое захоронение около 900 гражданских, – Зеленский

Продолжают находить жертв россиян в Киевской области. Стало известно о новом захоронении с 900 мирными жителями.

Об этом 29 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским журналистам. Он отметил, что пока невозможно установить, сколько украинцев погибло от рук россиян.

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"Несмотря на то, что россияне заметают следы, снова нашли могилу, где было 900 человек. Это в Киевской области", – сказал Зеленский.

Оккупанты депортируют людей

Президент отметил, что Украина будет расследовать все преступления, а затем организует перепись населения. Поскольку нужно найти информацию обо всех людях.

Зеленский отметил, что 28 апреля говорил с генсеком ООН Антониу Гуттеришем о вывозе людей. По словам президента, Украина никогда не пойдет на этот капкан относительно якобы эвакуации в российскую сторону даже заблокированных гражданских.

Мы считаем, что увезли 500 тысяч человек. Россияне же сказали, что приняли 1 миллион,

– сказал президент.

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