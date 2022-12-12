Об этом сообщили в "ДТЭК Киевские электросети". Свет вернули в 20 населенных пунктов области, которые были полностью обесточены.
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Последствия непогоды
В ДТЭК рассказали, что нет электроэнергии 14 населенных пунктов полностью и 37 частично. Порывы ветра обесточили 22 линии электропередач полностью и 10 частично, есть проблемы на 525 трансформаторных подстанциях. Бригады энергетиков ликвидируют последствия ненастья.
Мы направили все силы и ресурсы для борьбы со стихией и возвращения комфорта в каждый дом нашего клиента, – заверили в ДТЭК.
Энергетики готовы к непогоде
В Киевской области синоптики прогнозируют сложные погодные условия – мокрый снег, гололед, порывы ветра до 12 метров в секунду. В ДТЭК отметили, что в случае повреждений специалисты готовы оперативно ремонтировать системы электроснабжения.
Отключение света в Украине: последние новости
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в Украине вероятен полный блекаут.
- Во Львовской области энергосистемы покрывают примерно 55% потребностей региона. Также во Львовской области есть проблемы с электроэнергией из-за непогоды – полностью обесточены 25 населенных пунктов, еще 57 – частично.
- На Волыни 11 декабря массово обесточены населенные пункты из-за обрывов линий электропередач.