В Киевской области под обстрел попал автомобиль с семьей: погибли мужчина и женщина

13 марта российские оккупанты в Киевской области обстреляли автомобиль. В результате нападения погибли мужчина и женщина.

В МВД отмечают, что сообщение в полицию поступило около 10:00. В нем говорилось, что на территории АЗС в селе Ставище Житомирской области обнаружили автомобиль Honda Accord. Очевидцы заметили, что у машины повреждения, характерные для авиаобстрела.

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В автомобиле были также другие члены семьи

Следственно-оперативная группа Коростышевского отдела полиции отправилась на место происшествия. По предварительной информации, автомобиль попал под обстрел при движении в Киевской области.

В результате погибли двое жителей города Макарова: 62-летний мужчина, а также 32-летняя женщина.

Кроме того, на момент обстрела в машине находились другие члены семьи: 33-летний водитель, 60-летняя женщина, а также 7-летний ребенок. Правоохранители сообщают, что мальчик получил телесные повреждения, а его состояние в норме​.

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