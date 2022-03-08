В Киевской области постоянно ведутся бои, оккупант накапливает войска, ведет обстрел, – Кулеба

Россия в тринадцатый день полномасштабно атакует Украину. Враг пытается захватить Киев и постоянно обстреливает его окрестности.

О ситуации в Киевской области 8 марта рассказал председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Он подчеркнул, что Киевская область продолжает стоять на защите столицы.

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"Макаров, Ирпень, Гостомель, Бородянка и другие населенные пункты. Здесь постоянно ведутся бои. Российский оккупант продолжает накапливать войска и технику и обстреливать жилые массивы и социальную инфраструктуру", – сказал Кулеба.

Убийцы угрожают

Российские захватчики прибегают к угрозам. Кулеба сказал, что убийцы запугивают голов общин расправой и требуют сдавать населенные пункты.

Этого не будет. Нас не запугать. Мы не будем отступать. Мы чувствуем, что враг устал и деморализован,

– отметил глава ОВА.

Обращение Алексея Кулебы: смотрите видео

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