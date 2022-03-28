В Киевской области в результате вражеского обстрела произошел пожар на территории церкви
Источник:ГСЧС
В одном из сел Макаровской ОТГ Киевской области произошел пожар в результате обстрела. Загорелись два объекта на территории церкви.
Сообщение о пожаре к спасателям поступило 28 марта в 06:05. На месте возгорания сейчас работают сотрудники ГСЧС.
Обратите внимание Ночь на 28 марта в Киеве прошла спокойно
Из-за вражеских обстрелов разрушились и загорелись гараж и 2-этажное жилое здание.
В оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре в селе Фасова, Макаровской ОТГ. В результате обстрела произошло разрушение и впоследствии пожар в гараже и двухэтажном жилом здании на территории церкви,
– говорится в сообщении.
Есть ли пострадавшие или погибшие – не сообщают.
Пожар в Киевской области из-за обстрелов / Фото ГСЧС
Горит жилое здание / Фото ГСЧС
Спасатели сейчас тушат пожар / Фото ГСЧС
Обратите внимание – В Украине 28 марта гуманитарных коридоров не будет из-за возможных провокаций врага: видео