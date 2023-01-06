"Украина превыше всего": в Киевской области мужчина креативно разрисовал свой российский паспорт

В Киевской области мужчина разрисовал свой российский паспорт. Он обозначил в документе национальную символику Украины.

Таким образом, мужчина решил доказать свою любовь к Украине. Сейчас его передали сотрудникам полиции.

Обратите внимание Россиянин, 15 лет служивший в МВД, порвал паспорт РФ и хочет защищать Украину – видео

Как россиянин разукрасил свой паспорт

В Киевской области пограничники обнаружили 38-летнего россиянина, который превысил срок пребывания в Украине. В разговоре он рассказал, что не хочет возвращаться в Россию.

Во время проверки загранпаспорта мужчины пограничники обнаружили "народное творчество".

В своем российском паспорте гражданин нарисовал флаг Украины с надписью "Украина превыше всего". Графу "гражданство" мужчина вообще зачеркнул,

– сообщили в МВД.

Теперь для дальнейшей проверки мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.



"Народное творчество" россиянина / фото МВД Украины

Боец ВСУ порвал и сжег свой российский паспорт

Украинский военный Александр Лузенко не только вступил в ряды ВСУ, но и порвал и сжег свой российский паспорт.

Человек в течение 9 лет работал в службе чрезвычайных ситуаций в России. За время службы спас не одну жизнь, но сейчас он в Украине.

Так, военный решил раз и навсегда отречься от связей с Россией. Для этого он порвал и сжег свои паспорт и военный билет.