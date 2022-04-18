В Киевской области уже расчистили 125 км автодорог и восстанавливают водоснабжение

В Киевской области полным ходом идет восстановление инфраструктуры. Расчищают дороги, восстанавливают электро- и водоснабжение.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Расчищено 125 км дорог и улиц: 102 км Житомирской трассы, убрано 14 км трассы М-07 Киев – Ковель, Р-30 подъезд к Ирпеню – 2,8 км и еще 4 км трассы Т-10-01 Ворзель – Забучье – /Киев-Чоп/. Сегодня дорожники асфальтируют временную переправу на подъезде к Ирпеню,

– рассказал Тимошенко.

Восстановление электро- и водоснабжения в Киевской области

За прошедшие сутки удалось восстановить электроснабжение для 19 594 потребителей. Полностью или частично восстановлено распределение газа в 82 населенных пунктах.

В Буче через дизель-генераторы наполнено питьевой водой несколько водонапорных башен, что позволило возобновить водоснабжение в небольшой части города. Возобновило работу предприятие, разливающее бутылированную воду. Жителям сел Микуличи, Клавдиево-Тарасово и Пороскотень тоже подается вода.

В поселке Иванков полностью восстановлено электроснабжение, что позволило запустить воду в систему.

В настоящее время 80% абонентов поселка обеспечены круглосуточным централизованным водоснабжением, остальные 20% почасово – 4 часа утром и 4 часа вечером до выяснения качества питьевой воды,

– уточнил он.

Ранее Тимошенко сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по восстановлению освобожденных от российских войск регионов.

"Над этим работают украинские архитекторы, Мининфраструктуры и местные власти. Приоритетные задачи – восстановление разрушенных городов, восстановление инфраструктуры, жилье для переселенцев и военных", – сказал заместитель руководителя ОП.

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