На Киевщине и в Чернигове – воздушная опасность
4 марта 2022 , 15:50Читати новину українською
Источник:Киевская ОГА
В Киевской области раздаются сирены. Всем следует перейти в укрытие, есть угроза ракетного удара. Такая же ситуация в Чернигове.
Что касается Киева, то, по словам мэра города Виталия Кличко, ночь на 4 марта прошла относительно спокойно. Несколько раз срабатывала система ПВО.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Однако Кличко посоветовал горожанам не передвигаться по городу без необходимости.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!