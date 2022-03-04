На Киевщине и в Чернигове – воздушная опасность

В Киевской области раздаются сирены. Всем следует перейти в укрытие, есть угроза ракетного удара. Такая же ситуация в Чернигове.

Что касается Киева, то, по словам мэра города Виталия Кличко, ночь на 4 марта прошла относительно спокойно. Несколько раз срабатывала система ПВО.

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Однако Кличко посоветовал горожанам не передвигаться по городу без необходимости.

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