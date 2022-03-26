В Киевской области задержали 2 мужчин за расстрел гражданских – видео извергов
26 марта 2022 , 10:14Читати новину українською
Источник:Полиция Киевской области
В Киевской области полиция задержала 2 автоматчиков, расстрелявших мирных жителей в Великой Дымерке. Преступники угнали авто и по дороге расстреляли людей.
Сообщается, что 13 марта 2 мужчины угнали авто и по дороге обстреляли легковую машину, в которой было 2 человека.
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В тот же день полиция задержала одного из палачей. Им оказался 29-летний житель Великой Дымерки.
Впоследствии нашли и второго преступника – 30-летнего выходца из Богдановки, который был ранее судим. Он скрывался от полиции и ждал правоохранителей с гранатой.
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