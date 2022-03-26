В Киевской области задержали 2 мужчин за расстрел гражданских – видео извергов

В Киевской области полиция задержала 2 автоматчиков, расстрелявших мирных жителей в Великой Дымерке. Преступники угнали авто и по дороге расстреляли людей.

Сообщается, что 13 марта 2 мужчины угнали авто и по дороге обстреляли легковую машину, в которой было 2 человека.

Важно Правила поведения во время обстрелов и как их распознать

В тот же день полиция задержала одного из палачей. Им оказался 29-летний житель Великой Дымерки.

Впоследствии нашли и второго преступника – 30-летнего выходца из Богдановки, который был ранее судим. Он скрывался от полиции и ждал правоохранителей с гранатой.

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