Повідомляється, що 13 березня 2 чоловіків викрали авто та дорогою обстріляли легкову машину, у якій було 2 людей.

Важливо Правила поведінки під час обстрілів і як їх розпізнати

У той самий день поліція затримала одного з катів. Ним виявився 29-річний мешканець Великої Димерки.

Згодом знайшли і другого злочинця – 30-річного вихідця з Богданівки, який вже був раніше судимий. Він переховувався від поліції та чекав на правоохоронців з гранатою.

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