Очередная драка возле одного из кафе на территории Гидропарка в Киеве произошла вследствие конфликта между двумя компаниями молодых людей. За несколько минут после словесного выяснения отношений мужчины уже вовсю дрались между собой.

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Впрочем, инцидент закончился довольно быстро. В результате драки, по предварительным данным, существенных травм никто не получил.

Бросался стулом и бутылкой

Как видно на записи события, которую сняли очевидцы, в конфликте принимали участие 4 мужчины. Один из них якобы пытался успокоить участников драки.

Мужчина в черной футболке вытолкал одного из агрессивно настроенных посетителей Гидропарка, чем остановил его.

В это время между собой дрались двое отдыхающих. Во время разборок один из них схватил стул кафе и бросил его в оппонента.

Впоследствии в мужчину полетела пластиковая бутылка.

По неподтвержденным данным, свидетелю, который пытался успокоить всех, кто участвовал в конфликте, это удалось.

В комментариях к записи видео киевляне отметили, что драки в Гидропарке – обычное явление. Поскольку жители столицы употребляют там алкогольные напитки и конфликтуют между собой, а правоохранителей на этой территории почти не увидишь.

Смотрите видео драки в Гидропарке: