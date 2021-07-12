Чергова бійка біля одного з кафе на території Гідропарку у Києві сталася внаслідок конфлікту між двома компаніями молодих людей. За кілька хвинил після словесного з'ясування стосунків чоловіки вже щосили билися між собою.

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Втім, інцидент закінчився досить швидко. Внаслідок бійки, за попередніми даними, суттєвих травм ніхто не отримав.

Кидався стільцем та пляшкою

Як видно на записі події, який зняли очевидці, у конфлікті брали участь 4 чоловіків. Один з них нібито намагався вгамувати учасників бійки.

Чоловік у чорній футболці виштовхав одного з агресивно налаштованих відвідувачів Гідропарку, чим зупинив його.

У цей час між собою билися ще двоє відпочивальників. Під час розбірок один з них схопив стілець кафе та кинув його в опонента.

Згодом у чоловіка полетіла пластикова пляшка.

За непідтвердженими даними, свідку, який намагався заспокоїти всіх, хто брав участь у конфлікті, це вдалося.

У коментарях до запису відео кияни зазначили, що бійки у Гідропарку – звичайне явище. Оскільки мешканці столиці вживають там алкогольні напої та конфліктують між собою, а правоохоронців на цій території майже не побачиш.

Дивіться відео бійки у Гідропарку: