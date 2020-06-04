В Киевском национальном университете имени тараса Шевченко утром 4 июня начались обыски. Пока нет конкретной информации, по какой причине правоохранители пришли в вуз.

В университет, по предварительной информации, пришли правоохранители Нацполиции и СБУ. Об обысках 24 каналу стало известно из собственных источников.

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Пока нет конкретной информации о причинах визита правоохранителей в университет. Известно, что пришли именно в центральный, так называемый красный корпус.

Журналисты 24 канала пытаются узнать детали и причины обысков. В пресс-службе ведомства сейчас отметили, что не комментируют ситуацию и не могут сказать, в каком именно корпусе проводят обыски.

Детали добавим к материалу впоследствии.

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