В Киевском облсовете и областном онкоцентре объяснили закупку "дорогого" оборудования для онкобольных

Накануне в информационном пространстве появились публикации относительно завышения цены при закупке системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) для Киевского областного онкологического центра.

Комплект оборудования обошелся бюджету в 44,5 миллиона гривен или около 1,2 миллиона долларов, а в 2021 году покупка системы AnyScan S для Одесского областного онкоцентра обошлась в 859 тысяч долларов. Вину за эту закупку авторы возложили на директора коммунального предприятия "База специальной медицинской поставки" Владимира Тимофейчука.

Тимофейчук в фейсбуке полностью отверг подобные обвинения и подчеркнул, что закупку проверяла Государственная аудиторская служба Украины, которая осуществляет мониторинг процедур закупок как государственный орган контрой, и специалисты никаких нарушений не выявили.

Вижу, что целью таких публикаций является подрыв доверия к субъектам публичных закупок и, пожалуй, главным – желание сорвать закупку жизненно важного медицинского оборудования для пациентов Киевщины,

– подчеркнул Тимофейчук.

В то же время Киевский онкологический центр в фейсбуке объяснил, почему комплект оборудования получился таким сметным. Это и другой курс евро, который в 2021 году составлял 32 гривны, а сейчас 42, но главное – другая комплектность оборудования.

Так, система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) производится в Европе и поставляется комплектом, который каждый раз производится по конкретному запросу медицинского учреждения. В комплект также входят комплектующие и дополнительное оборудование.

ОФЭКТ Киевской области содержит полный комплект лабораторного оборудования, в том числе защитный шкаф и средства для безопасного введения радиофармпрепаратов, используемых для медицинского обследования онкобольных. Имеется современное дозиметрическое оборудование для измерения безопасной дозы излучения для больных и обслуживающего медицинского персонала во время и после введения радиофармпрепаратов.

Такое дополнительное лабораторное оборудование существенно отличается от приобретенного в 2021 году Институтом эндокринологии и обмена веществ имени Комиссаренко и другими учреждениями здравоохранения. Подобная комплектация предусматривает весь спектр для диагностики и оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, а значит, и существенно отличается по цене. Последняя к тому же и так была ниже на аукционе, ведь другой продавец предлагал эту же систему на полмиллиона гривен подороже.

В общем, как подчеркнули в Киевском областном онкологическом центре, использование этой системы позволяет точно оценивать состояние заболеваемости пациента, а следовательно и назначать ему наиболее эффективно именно сейчас лечение.