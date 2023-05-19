Комплект обладнання обійшовся бюджету у 44,5 мільйона гривень або приблизно 1,2 мільйона доларів, тоді у 2021 році купівля системи AnyScan S для Одеського обласного онкоцентру обійшлася у 859 тисяч доларів. Провину за цю закупку автори поклали на директора комунального підприємства "База спеціального медичного постачання" Володимира Тимофійчука.

Тимофійчук у фейсбуці повністю відкинув подібні звинувачення, та підкреслив, що закупівлю перевіряла Державна аудиторська служба України, яка здійснює моніторинг процедур закупівель як державний орган контрою, і спеціалісти жодних порушень не виявили.

Вбачаю, що ціллю таких публікацій є підрив довіри до суб'єктів публічних закупівель та, що, мабуть, є головним – бажання зірвати закупівлю життєво важливого медичного обладнання для пацієнтів Київщини,

– наголосив Тимофійчук.

Водночас Київський онкологічний центр у фейсбуці пояснив, чому комплект обладнання вийшов таким кошторисним. Це й інший курс євро, що у 2021 році складав 32 гривні, а зараз 42, але головне – інша комплектність обладнання.

Так, система однофотонної емісійної комп'ютерної томографії (ОФЕКТ) виробляється в Європі й поставляється комплектом, який кожного разу виготовляється на конкретний запит медичного закладу. Також до комплекту входять комплектувальні та додаткове обладнання.

ОФЕКТ для Київщини містить повний комплект лабораторного обладнання, у тому числі захисну шафу та засоби для безпечного введення радіофармпрепаратів, що використовуються для медичного обстеження онкохворих. Наявне також сучасне дозиметричне обладнання для вимірювання безпечної дози випромінювання для хворих та обслуговувального медичного персоналу під час та після введення радіофармпрепаратів.

Таке додаткове лабораторне обладнання суттєво відрізняється від того, що було придбано в 2021 році Інститутом ендокринології та обміну речовин імені Комісаренка та іншими закладами охорони здоров'я. Подібна комплектація передбачає весь спектр для діагностики та надання медичної допомоги хворим з онкологічними захворюваннями, а отже й суттєво відрізняється за ціною. Остання до того ж і так була нижчою на аукціоні, адже інший продавець пропонував цю ж систему на півмільйона гривень дорожче.

Загалом, як підкреслили у Київському обласному онкологічному центрі, використання цієї системи дозволяє точно оцінювати стан захворюваності пацієнта, а отже й призначати йому найбільш ефективне саме на зараз лікування.