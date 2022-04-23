В Киевском зоопарке, несмотря на войну, продолжается жизнь: фото животных

Украина уже 59 сутки дает решительный отпор российским оккупантам. Тем временем в столичном зоопарке, несмотря на войну, продолжается жизнь.

Вместе с тем двери Киевского зоопарка пока, к сожалению, закрыты для посетителей. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации 23 апреля.

Читайте также В Иерусалиме взошел Благодатный огонь, а россияне в это время бомбят Украину, – Ермак

Жизнь Киевского зоопарка во время войны

За время полномасштабного вторжения России в Украину в Киевском зоопарке малыш-лемур по имени Байрактар успел подрасти. У гориллы Тони – хороший аппетит и настроение. Слон Хорас идет к укрытию сразу, как только слышит сигнал воздушной тревоги.

Зебры, которые из-за взрывов не выходили в течение 23 дней войны, в свою очередь, уже гуляют под открытым небом. Приходит в себя после переезда из Харькова и тигрица Далила.

В КГГА подчеркнули, что в настоящее время Киевский зоопарк пока не принимает посетителей. Впрочем, поддержать дом животных можно, купив электронный билет.

Киевский зоопарк в условиях полномасштабной войны / Фото КГГА / Алексей Самсонов

Не пропустите – Путин перестал контролировать свои руки и ноги: смотрите видео