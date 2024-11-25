Киевскую область атакуют "Шахеды": в области работает ПВО

Вечером 25 ноября Россия снова запустила "Шахеды". Некоторые из них атакуют Киевскую область.

В области работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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В Киевской области зафиксировано БпЛА

Воздушную тревогу в Киевской области из-за атаки российских дронов-камикадзе объявили в 21:10.

Через 20 минут в Воздушных силах предупредили жителей области, что несколько групп "Шахедов" двигались в сторону Киева.

А уже через 50 минут в области зафиксировали движение первых беспилотников.

В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– сообщили в Киевской ОВА в 21:59.

В 22:04 в Воздушных силах обратились к жителям Белой Церкви. В направлении города двигались несколько "Шахедов". Позже БПЛА обнаружили также рядом с Обуховом и в пригороде Киева.

В 22:41 в Киевской области, по сообщениям мониторинговых каналов, прогремели повторные взрывы.