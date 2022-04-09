В Киевскую область разрешат возвращаться до конца апреля: после первой волны разминирования

Власти Киевской области дадут жителям рекомендации возвращаться примерно в конце апреля, тогда закончится первая волна разминирования территории.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.

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Первая очередь разминирования – до конца апреля. В апреле мы сможем дать рекомендации по возвращению людей. Вторая – до конца мая, когда мы должны выполнить основные работы для того, чтобы население знало о ситуации с безопасностью,

– отметил Павлюк.

Возвращаться в освобожденные населенные пункты все еще опасно

Александр Павлюк порекомендовал жителям Киевской области пока воздержаться от возвращения в свои населенные пункты.

Что известно о разминировании Киевщины

В Киевской области продолжают разминировать освобожденные территории. По данным гуманитарного штаба Киевщины, с начала работ обезврежено около 10 тысяч взрывоопасных предметов.

Только вчера спасатели нашли и обезвредили 742 таких объекта.

Пожалуйста, не подвергайте опасности себя и своих близких. Как только исчезнет угроза и можно будет возвращаться – мы сразу сообщим,

– сообщил Алексей Кулеба.

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