Об этом сообщил в фейсбуке депутат Киевсовета, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

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Вчера Киевский городской совет исправил ошибки прошлых созывов и принял проект решения, согласно которому право на торговлю в МАФах будет определяться на электронном аукционе. Торги будут проходить через систему Prozorro.Продажи,

– сообщил Дмитрий Белоцерковец.

Депутат отметил, что сейчас большинство МАФов в столице принадлежит крупным сетевикам, а малый бизнес попал к ним в кабалу.

Киевсовет принял решение, которое устанавливает прозрачные правила в работе МАФов: смотрите видео

"С середины нулевых они сдавали в аренду малому бизнесу киоски, потому что из-за отсутствия прозрачных правил собственно малый бизнес не мог участвовать в торгах и купить себе право на размещение объекта. А от города они постоянно требовали продлевать им договоры без справедливых конкурсов. Фактически появилась институция "мафии", которая не хочет отпустить малый бизнес из кабалы. И в которой бизнес должен платить не в бюджет, а посреднику, который получил документы на непрозрачных правилах под влиянием "партии регионов", прокуроров, милиционеров, судей и так далее. Они все имели свои доли (квоты) на право облагать данью малый бизнес", – написал Белоцерковец.

Новые правила избавят малый бизнес от необходимости работать через посредников.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на сессии 13 июня Киевсовет будет голосовать за увеличение помощи военным на миллиард гривен. Таким образом, общая сумма расходов бюджета Киева на помощь ВСУ возрастет до 7,5 миллиарда гривен.