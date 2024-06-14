Про це повідомив у фейсбуці депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець.

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Вчора Київська міська рада виправила помилки минулих скликань та ухвалила проєкт рішення, відповідно до якого право на торгівлю в МАФах визначатиметься на електронному аукціоні. Торги відбуватимуться через систему Prozorro.Продажі,

– повідомив Дмитро Білоцерковець.

Депутат зазначив, що зараз переважна більшість МАФів в столиці належить великим мережевикам, а малий бізнес потрапив до них в кабалу.

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"З середини нульових вони здавали в оренду малому бізнесу кіоски, тому що через відсутність прозорих правил власне малий бізнес не міг брати участь у торгах і купити собі право на розміщення об'єкта. А від міста вони постійно вимагали продовжувати їм договори без справедливих конкурсів. Фактично з'явилася інституція "мафії", яка не хоче відпустити малий бізнес з кабали. І до якої бізнес має сплачувати не в бюджет, а посереднику, який отримав документи на непрозорих правилах під впливом "партії регіонів", прокурорів, міліціонерів, суддів тощо. Вони всі мали свої частки (квоти) на право обкладати даниною малий бізнес", – написав Білоцерковець.

Нові правила позбавлять малий бізнес необхідності працювати через посередників.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на сесії 13 червня Київрада голосуватиме за збільшення допомоги військовим на мільярд гривень. Таким чином, загальна сума витрат бюджету Києва на допомогу ЗСУ зросте до 7,5 мільярда гривень.