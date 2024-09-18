Кличко подал проект решения о выкупе у застройщика земельных участков в заказнике "Протасов яр"

Столичные власти предлагают выкупить у застройщика земельные участки, которые вошли в ландшафтный заказник "Протасов яр" имени Романа Ратушного.

Соответствующий проект решения, инициированный мэром Киева Виталием Кличко, будет рассмотрен на ближайшем заседании Киевсовета. Об этом сообщил в Facebook секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

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"Киевский городской совет инициирует процесс выкупа земельных участков, которые вошли в заказник "Протасов яр" имени Романа Ратушного. Соответствующий проект решения Киевсовета зарегистрирован по представлению Киевского городского головы Виталия Кличко и будет вынесен на ближайшее пленарное заседание Киевсовета совместно с проектами решений Киевсовета, которые просит поддержать общество", – сообщил Владимир Бондаренко.

Он отметил, что Киевсовет еще раньше по требованию громады Протасова яра начал переговорный процесс с владельцем земельных участков – ООО "Протасов яр".

Попытки владельцев использовать земельные участки в Протасовом яру под даже частичную застройку не воспримет ни общиной, ни городскими властями. В то же время земельный участок был продан еще 20 лет назад, и владелец, в случае его изъятия, имеет право на соответствующее возмещение. Вопрос выкупа поднимали представители общины Протасова яра, а вчера его поддержал и владелец земельных участков. Поэтому, мы ожидаем и прекращения обжалования со стороны ООО "Протасов яр" решение о создании ландшафтного заказника имени Романа Ратушного,

– подчеркнул секретарь Киевского городского совета.

По словам Бондаренко, покрытие расходов на выкуп планируется осуществить за счет поступлений в бюджет города Киева от продажи и аренды земельных участков. Цена выкупа будет определена по результатам проведения экспертной оценки и соответствующих переговоров.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обещал, что Протасов Яр останется зеленой зоной. Решением Киевсовета здесь создан ландшафтный заказник. В том числе как почтение памяти общественного активиста Романа Ратушного, который погиб на российско-украинской войне.