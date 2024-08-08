Киевстар во 2 квартале 2024 года увеличил инвестиции в экономику Украины более чем на 63%

Оператор электронных коммуникаций Киевстар увеличил инвестиции в восстановление телеком-инфраструктуры, развитие в Украине новых технологий и укрепление энергетической устойчивости сетей связи. Во 2 квартале 2024 года капитальные расходы составили 2,275 миллиарда гривен.

Общая сумма инвестиций Киевстара за период с 2022 по июнь 2024 года превысила 15,6 миллиардов гривен, информирует 24 Канал.

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Во втором квартале 2024 года Киевстар продолжил реализацию стратегии "4G повсюду" и подключил к связи 4G еще 133 населенных пункта. А всего за первое полугодие скоростной мобильный интернет подключен в 295 населенных пунктах.

Компания продолжает мероприятия по энергообеспечению связи и интернета. Для этого на базовых станциях по состоянию на конец июня установлено 115 тысяч новых аккумуляторов, которые обеспечивают не менее 4 часов автономной работы сети во время блэкаутов. Для обеспечения связи критически важных объектов компания использует 2300 генераторов. В планах Киевстар приобрести еще 848 промышленных генераторов и 61,7 тысячи аккумуляторов с целью подготовки сети к работе в осенне-зимний период.

Капитальные расходы и работа новых цифровых бизнесов

Киевстар во 2 квартале 2024 года увеличил капитальные расходы на 63,1% – до 2,276 миллиарда гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В соответствии с инвестиционной программой Киевстар, в течение 2023 – 2027 годов запланировано привлечь в экономику Украины 1 миллиард долларов США.

Во 2 квартале 2024 года сохраняется рост использования услуг 4G. Так, количество пользователей услуги скоростного мобильного интернета выросло на 7,9% по сравнению со 2 кварталом 2023 года – до 16,9 миллиона абонентов. Также увеличилось использование мегабайтов – на 11,1% в расчете на одного абонента. Абонентская база мобильной связи во 2 квартале 2024 года уменьшилась на 2,8% в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, временная оккупация ряда населенных пунктов.

Новые цифровые бизнесы Киевстара стабильно растут. Так, во 2 квартале 2024 года количество абонентов, которые пользуются услугой Kyivstar TV, увеличилось на 51,7% по сравнению со 2 кварталом 2023 года.

По состоянию на конец 2 квартала этого года более 8 миллионов клиентов установили мобильное приложение helsi для записи к медицинским специалистам. Количество клиентов, которые пользуются цифровым сервисом самообслуживания "Мой Киевстар", достигло во 2 квартале 2024 года 5 миллионов.



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Вклад в приближение победы

Киевстар продолжает помогать стране приближать победу и мир. Во 2 квартале 2024 года Киевстар и фонд "Повернись живим" начали совместный проект по обеспечению Воздушного командования "Юг" комплексными аппаратными связи. Для реализации инициативы Киевстар выделил 50 миллионов гривен.

Во 2 квартале 2024 года Киевстар уплатил в государственный бюджет Украины более 2,5 миллиарда гривен налогов, сборов и других платежей.