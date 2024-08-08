Загальна сума інвестицій Київстару за період з 2022 по червень 2024 року перевищила 15,6 мільярда гривень, інформує 24 Канал.

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У другому кварталі 2024 року Київстар продовжив реалізацію стратегії "4G повсюди" і підключив до зв'язку 4G ще 133 населених пункти. А всього за перше півріччя швидкісний мобільний інтернет підключено у 295 населених пунктах.

Компанія продовжує заходи з енергозабезпечення зв'язку та інтернету. Для цього на базових станціях станом на кінець червня встановлено 115 тисяч нових акумуляторів, які забезпечують щонайменше 4 години автономної роботи мережі під час блекаутів. Для забезпечення зв'язку критично важливих об'єктів компанія використовує 2300 генераторів. У планах Київстар придбати ще 848 промислових генераторів і 61,7 тисячі акумуляторів з метою підготовки мережі до роботи в осінньо-зимовий період.

Капітальні витрати та робота нових цифрових бізнесів

Київстар у 2 кварталі 2024 року збільшив капітальні витрати на 63,1% – до 2,276 мільярда гривень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Відповідно до інвестиційної програми Київстар, протягом 2023 – 2027 років заплановано залучити в економіку України 1 мільярд доларів США.

У 2 кварталі 2024 року зберігається ріст використання послуг 4G. Так, кількість користувачів послуги швидкісного мобільного інтернету зросла на 7,9% у порівнянні з 2 кварталом 2023 року – до 16,9 мільйона абонентів. Також збільшилося використання мегабайтів – на 11,1% в розрахунку на одного абонента. Абонентська база мобільного зв'язку у 2 кварталі 2024 року зменшилась на 2,8% у результаті впливу факторів війни, як-от міграція населення за межі країни, тимчасова окупація низки населених пунктів.

Нові цифрові бізнеси Київстару стабільно зростають. Так, у 2 кварталі 2024 року кількість абонентів, які користуються послугою Kyivstar TV, збільшилась на 51,7% порівняно з 2 кварталом 2023 року.

Станом на кінець 2 кварталу цього року понад 8 мільйонів клієнтів встановили мобільний застосунок helsi для запису до медичних спеціалістів. Кількість клієнтів, які користуються цифровим сервісом самообслуговування "Мій Київстар", досягла у 2 кварталі 2024 року 5 мільйонів.



Показники діяльності Київстар / Таблиця Київстар

Внесок у наближення перемоги

Київстар продовжує допомагати країні наближати перемогу і мир. У 2 кварталі 2024 року Київстар та фонд "Повернись живим" започаткували спільний проєкт із забезпечення Повітряного командування "Південь" комплексними апаратними зв'язку. Для реалізації ініціативи Київстар виділив 50 мільйонів гривень.

У 2 кварталі 2024 року Київстар сплатив до державного бюджету України понад 2,5 мільярда гривень податків, зборів та інших платежів.