Киевстар дополнительно закупит 848 промышленных генераторов для сети

Национальный оператор электронных коммуникаций увеличит парк генераторов, а также литиевых аккумуляторов для усиления устойчивости сети связи во время блэкаутов.

Как отметили в компании, эти шаги направлены на укрепление энергонезависимости сети, информирует 24 Канал.

Смотрите также Новая базовая станция Киевстар обеспечит покрытием горное село Собатин на Закарпатье

Мы продолжаем укреплять энергонезависимость сети, осуществляем замену элементов питания, закупаем дополнительные генераторы. Компания вложила в этот проект уже более 1 миллиарда гривен,

– прокомментировал Виталий Губенко, начальник департамента операционной поддержки Киевстара.

Киевстар продолжает усиливать устойчивость сети связи во время отключений света

С начала полномасштабного вторжения компания заменила на базовых станциях мобильной связи 115 000 литиевых аккумуляторов (за одну батарею берется номинал АКБ 12 V 100 A*ч), которые используются как резервный источник питания во время отключений электроэнергии. Новые аккумуляторы имеют лучшие характеристики, что позволит увеличить автономность работы телеком-оборудования без электроэнергии до 4 часов и более. В ближайшее время будет закуплено еще 61 766 литиевых аккумуляторов.

Кроме этого, Киевстар во время отключений электроэнергии использует генераторы и сотрудничает с бизнесом, который готов предоставлять на коммерческой основе свои генерирующие мощности.

Все желающие могут присоединиться к проекту "Объединимся ради победы" через аппликационную форму на сайте оператора.

На данный момент 2 322 генератора поддерживают работу ключевых объектов телеком-сети Киевстар в случаях обесточивания. В частности, все определенные в рамках соответствующего решения СНБО критически важные объекты обеспечены генерирующими мощностями для поддержания связи в течение как минимум трех суток в случае полномасштабного блэкаута. В ближайшее время компания закупит еще 848 стационарных генераторов, которые имеют большие мощности по сравнению с переносными генераторами. С начала 2022 года для обеспечения работы генераторов было использовано 1,3 миллиона литров дизтоплива и более полмиллиона литров бензина.

Также Киевстар оборудовал источниками бесперебойного питания 23 тысячи многоквартирных домов для обеспечения работы услуги "Домашнего Интернета" при отключении электроэнергии.

Почему возникают проблемы со связью и что делать в таких случаях

К сожалению, даже несмотря на все усилия сотрудников Киевстар, подключить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сети технически невозможно. Кроме того, после четырех часов работы аккумуляторы полностью истощаются и требуют не менее 8 часов стабильного электропитания для полной перезарядки. Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии являются масштабными и длительными, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций генерирующими мощностями.

Компания надеется на понимание абонентов и их взвешенное отношение к пользованию услугами связи в случаях длительных блэкаутов. Важно, чтобы пользователи воздерживались от использования тяжелого контента (просмотр видео, осуществление видеозвонков) через мобильный интернет, что позволит уменьшить нагрузку на базовые станции и продолжить их работу.

Если в населенном пункте отсутствует электроэнергия, лучше общаться с помощью телефонных звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах. Также в компании напоминают об услуге "Национальный роуминг": в случае исчезновения сигнала мобильной сети своего оператора абонент может попробовать воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера. Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети, а если смартфон не регистрируется в сетях других операторов, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть.

Что стоит знать о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на апрель 2024 года обслуживал около 24 миллионов абонентов мобильной связи и более 1 миллиона абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и тому подобное.

Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 миллионов долларов США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 миллиардов гривен для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов.

Акционер Киевстар – международная Группа VEON. Акции Группы размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.