Киевстар – лидер по скорости мобильного интернета и покрытию по версии Ookla

По результатам анализа тестов в приложении Speedtest от Ookla Киевстар признан лидером среди операторов электронных коммуникаций Украины по средней скорости мобильного интернета и покрытию. Компания получила три престижных награды в номинациях: "Лучшее мобильное покрытие", "Самая быстрая мобильная сеть" и "Лучшая мобильная сеть" в Украине.

Награда Speedtest Awards от Ookla является знаком отличия самых быстрых и эффективных операторов фиксированной и мобильной связи по всему миру, информирует 24 Канал. Для определения лидера эксперты Ookla проанализировали 2 695 974 тестов, которые проводили абоненты всех мобильных операторов Украины в 3 и 4 кварталах 2024 года.

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Согласно данным Ookla, показатель скорости (Speed Score) в сети Киевстар составил 35,65, что является самым высоким результатом среди мобильных операторов страны. Этот показатель учитывает данные о скорости загрузки (Download) и передачи (Upload) данных в сети оператора электронных коммуникаций.

По внутреннему мониторингу Киевстар средняя скорость передачи данных в сети Киевстар выросла более чем на 30% в течение 2024 года. Это стало возможным благодаря значительным инвестициям в инфраструктуру, активное развитие и модернизацию сети.

Также Киевстар получил лучший результат при тестировании покрытия – 36,18, что на 4,84% больше, чем у ближайшего конкурента. Этот показатель основывается на анализе 386 316 615 сканирований, сделанных в верифицированных локациях, где операторы предоставляют свои услуги. Скоростная 4G-сеть от Киевстар сегодня доступна для 95,7% населения Украины.

Мы гордимся тем, что Киевстар получил награду Speedtest в номинациях "Лучшее мобильное покрытие", "Самая быстрая мобильная сеть" и "Лучшая мобильная сеть" в Украине. Эта награда является свидетельством лидерства в отрасли, что подтверждается методологией Ookla. Поздравляем, Киевстар!

– сказал Стивен Бай, президент и главный исполнительный директор Ookla, подразделения Ziff Davis.

СЕО Киевстар Александр Комаров акцентировал, что инфраструктура компании является основой для предоставления критически важных услуг для людей, экономики и управления страной во время войны.

Мы активно работаем над развитием, модернизацией и повышением устойчивости сети. Признание нашей работы международными экспертами является важным подтверждением наших усилий и свидетельствует, что даже в сложные времена мы не теряем фокус на качество услуг для наших абонентов,

– отметил Александр Комаров.

С подробными результатами нового исследования и особенностями методологии можно ознакомиться по ссылке на сайте Speedtest.net.