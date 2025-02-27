Нагорода Speedtest Awards від Ookla є відзнакою найшвидших та найефективніших операторів фіксованого та мобільного зв'язку в усьому світі, інформує 24 Канал. Для визначення лідера експерти Ookla проаналізували 2 695 974 тестів, які проводили абоненти всіх мобільних операторів України у 3 та 4 кварталах 2024 року.

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Згідно з даними Ookla, показник швидкості (Speed Score) в мережі Київстар склав 35,65, що є найвищим результатом серед мобільних операторів країни. Цей показник враховує дані про швидкості завантаження (Download) та передачі (Upload) даних у мережі оператора електронних комунікацій.

За внутрішнім моніторингом Київстар середня швидкість передачі даних у мережі Київстар зросла на понад 30 % впродовж 2024 року. Це стало можливим завдяки значним інвестиціям в інфраструктуру, активній розбудові та модернізації мережі.

Також Київстар отримав найкращий результат під час тестування покриття – 36,18, що на 4,84% більше, ніж у найближчого конкурента Цей показник ґрунтується на аналізі 386 316 615 сканувань, зроблених у верифікованих локаціях, де оператори надають свої послуги. Швидкісна 4G-мережа від Київстар сьогодні доступна для 95,7 % населення України.

Ми пишаємося тим, що Київстар отримав нагороду Speedtest у номінаціях "Найкраще мобільне покриття", "Найшвидша мобільна мережа" та "Найкраща мобільна мережа" в Україні. Ця нагорода є свідченням лідерства в галузі, що підтверджується методологією Ookla. Вітаємо, Київстар!

– сказав Стівен Бай, президент і головний виконавчий директор Ookla, підрозділу Ziff Davis.

СЕО Київстар Олександр Комаров наголосив, що інфраструктура компанії є основою для надання критично важливих послуг для людей, економіки та управління країною під час війни.

Ми активно працюємо над розбудовою, модернізацією та підвищенням стійкості мережі. Визнання нашої роботи міжнародними експертами є важливим підтвердженням наших зусиль та свідчить, що навіть у складні часи ми не втрачаємо фокус на якості послуг для наших абонентів,

– зазначив Олександр Комаров.

З докладними результатами нового дослідження та особливостями методології можна ознайомитися за посиланням на сайті Speedtest.net.