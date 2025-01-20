Киевстар передал УЗИ систему Venue стоимостью более 2 миллионов гривен в центр "Незламні"

Киевстар вместе с неравнодушными абонентами продолжает поддерживать маленьких украинцев, которые нуждаются в медицинской помощи из-за ожоговых травм.

В рамках благотворительного проекта "Детская надежда", совместно с платформой dobro.ua, в реабилитационный центр "Незламні" на базе Первого медицинского объединения Львова, в частности в Больницу Святого Пантелеймона, передана современная ультразвуковая система Venue с дополнительными кардиодатчиками, информирует 24 Канал.

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Благодаря объединению усилий благотворителей, доноров, блогеров, абонентов и волонтеров компании "Киевстар" удалось собрать более 2 миллионов гривен для закупки оборудования, что поможет детям получить качественную медицинскую помощь.

Ожоговые травмы занимают второе место среди детского травматизма и являются одними из самых сложных в лечении. Сейчас Украина вынуждена отправлять тяжелых детей с ожогами за границу из-за отсутствия стерильных условий и достаточного количества необходимого медицинского оборудования.

Когда речь идет о здоровье детей, каждая минута имеет значение. Мы стремимся, чтобы наш вклад в развитие медицинской инфраструктуры помогал врачам быстро реагировать на новые вызовы и обеспечивать качественное лечение. В партнерстве с dobro.ua, мы делаем важные шаги к созданию надежной системы медицинской помощи в Украине и благодарим каждого, кто присоединяется к нашим инициативам,

– комментирует Олеся Оленицкая, Директор по корпоративным связям Киевстар.

За считанные минуты ультразвуковая диагностическая система Venue позволяет получить изображение с высоким разрешением и диагностировать проблемы, мониторить эффективность лечения, определять потребность в проведении вмешательства и даже следить за состоянием пациента во время и после операции. Быстрая и оперативная диагностика – это важнейшее "золотое" время для спасения ребенка. В результате нагрузка на медучреждения увеличилась втрое. А оборудование, которое служило годами, уже не способно справиться с вызовами.

Ультразвуковая система Venue уже помогает нашим врачам проводить быструю и точную диагностику, что спасает жизни. Мы искренне благодарны Киевстару и благотворителям за помощь, которая позволяет не только реагировать на вызовы, но и обеспечивать медицинскую помощь на самом высоком уровне,

– отметил Олег Самчук, руководитель Первого медобъединения Львова.

Напомним, что Киевстар от себя выделил 28,3 миллиона гривен на приобретение современного медицинского оборудования, а также приобщает своих абонентов к сбору средств в рамках инициативы "Детская надежда". Совместными усилиями мы сможем вместе обеспечить лучшее будущее для наших детей.