Киевстар получил награду Speedtest Awards от Ookla на Mobile World Congress в Барселоне

4 марта в рамках участия в Mobile World Congress в Барселоне CEO Киевстар Александр Комаров и CTO Киевстар Владимир Лутченко вместе с руководством материнской компании VEON и представителями Министерства цифровой трансформации Украины официально получили награду Speedtest Awards от Ookla.

По результатам 3 – 4 кварталов 2024 года Киевстар был признан победителем сразу в трех номинациях: "Лучшее мобильное покрытие", "Самая быстрая мобильная сеть" и "Лучшая мобильная сеть" в Украине, информирует 24 Канал.

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Mobile World Congress – это самое влиятельное событие в сфере мобильных технологий, организованное GSMA, объединяющее технологии, людей и идеи, формируя будущее индустрии. В этом году в мероприятии принимают участие более 48 ключевых спикеров, которые обсуждают будущее технологий и их влияние на бизнес и общество.

Награда от Ookla – результат упорного труда всей команды Киевстар и подтверждение лидерства компании на рынке электронных коммуникаций Украины. Киевстар продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры и внедрение инновационных решений, чтобы обеспечить лучшую связь для клиентов, усиливая эффективное сотрудничество с государством для поддержки, восстановления и цифрового развития Украины.