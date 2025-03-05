За результатами 3 – 4 кварталів 2024 року Київстар було визнано переможцем відразу у трьох номінаціях: "Найкраще мобільне покриття", "Найшвидша мобільна мережа" та "Найкраща мобільна мережа" в Україні, інформує 24 Канал.

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Mobile World Congress – це найвпливовіша подія у сфері мобільних технологій, організована GSMA, що об'єднує технології, людей та ідеї, формуючи майбутнє індустрії. Цьогоріч у заході беруть участь понад 48 ключових спікерів, які обговорюють майбутнє технологій та їхній вплив на бізнес і суспільство.

Нагорода від Ookla – результат наполегливої праці всієї команди Київстар та підтвердження лідерства компанії на ринку електронних комунікацій України. Київстар продовжує інвестувати у розвиток інфраструктури та впровадження інноваційних рішень, щоб забезпечити найкращий зв'язок для клієнтів, посилюючи ефективну співпрацю з державою задля підтримки, відбудови та цифрового розвитку України.