В МВД обратились с важным заявлением из-за сбоя в Киевстар
Источник:МВД Украины
В работе одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи Kyivstar произошел масштабный сбой. Пока у абонентов отсутствует связь, за любой помощью можно обратиться в полицию.
Сегодня, 12 декабря, из-за сбоя в Kyivstar у многих абонентов отсутствует мобильная связь и интернет-сеть. Глава МВД Украины отметил, что в случае необходимости помощи у людей есть возможность обратиться в полицию.
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Заявление главы МВД Игоря Клименко
Если вам нужна срочная помощь – связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть,
– заявил глава МВД Украины Клименко.
Также Клименко отметил, что люди могут попросить о помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.
Клименко подчеркнул, что в пунктах несокрушимости, развернутых на базе наших подразделений, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.
Экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.
Что известно о масштабном сбое в Киевстаре: основные новости
- Проблему заметили ориентировочно в 6:54 12 марта. Хотя еще по меньшей мере в 6:09 звонки можно было совершать без проблем.
- У ЛКП "Львовсвет" сообщили, что через техническую неисправность у оператора мобильная связь Kyivstar все отключения линий уличного освещения происходят в ручном режиме. Мэрия назвала ситуацию "нестандартной".
- Кроме того, Черновцы предупредили о возможных трудностях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидатор, однако только при использовании банковской карты или NFC. Причина – сбой в работе Kyivstar.
- Сбои связаны с вероятной хакерской атакой на инфраструктуру оператора.
- В ситуацию вмешался министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. После итогового совещания команды министерства чиновник выразил уверенность, что проблемы со связью, с которыми столкнулись абоненты Kyivstar, будут устранены в течение нескольких часов.