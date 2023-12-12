В МВД обратились с важным заявлением из-за сбоя в Киевстар

12 декабря 2023, 13:49
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Источник:

МВД Украины

В работе одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи Kyivstar произошел масштабный сбой. Пока у абонентов отсутствует связь, за любой помощью можно обратиться в полицию.

Сегодня, 12 декабря, из-за сбоя в Kyivstar у многих абонентов отсутствует мобильная связь и интернет-сеть. Глава МВД Украины отметил, что в случае необходимости помощи у людей есть возможность обратиться в полицию.

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Заявление главы МВД Игоря Клименко

Если вам нужна срочная помощь – связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть,
– заявил глава МВД Украины Клименко.

Также Клименко отметил, что люди могут попросить о помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.

Клименко подчеркнул, что в пунктах несокрушимости, развернутых на базе наших подразделений, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.

Экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Что известно о масштабном сбое в Киевстаре: основные новости

  • Проблему заметили ориентировочно в 6:54 12 марта. Хотя еще по меньшей мере в 6:09 звонки можно было совершать без проблем.
  • У ЛКП "Львовсвет" сообщили, что через техническую неисправность у оператора мобильная связь Kyivstar все отключения линий уличного освещения происходят в ручном режиме. Мэрия назвала ситуацию "нестандартной".
  • Кроме того, Черновцы предупредили о возможных трудностях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидатор, однако только при использовании банковской карты или NFC. Причина – сбой в работе Kyivstar.
  • Сбои связаны с вероятной хакерской атакой на инфраструктуру оператора.
  • В ситуацию вмешался министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. После итогового совещания команды министерства чиновник выразил уверенность, что проблемы со связью, с которыми столкнулись абоненты Kyivstar, будут устранены в течение нескольких часов.

Автор: Ірина Марціяш