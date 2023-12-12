В МВД обратились с важным заявлением из-за сбоя в Киевстар

В работе одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи Kyivstar произошел масштабный сбой. Пока у абонентов отсутствует связь, за любой помощью можно обратиться в полицию.

Сегодня, 12 декабря, из-за сбоя в Kyivstar у многих абонентов отсутствует мобильная связь и интернет-сеть. Глава МВД Украины отметил, что в случае необходимости помощи у людей есть возможность обратиться в полицию.

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Заявление главы МВД Игоря Клименко

Если вам нужна срочная помощь – связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть,

– заявил глава МВД Украины Клименко.

Также Клименко отметил, что люди могут попросить о помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.

Клименко подчеркнул, что в пунктах несокрушимости, развернутых на базе наших подразделений, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.

Экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

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